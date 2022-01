Delia Duran e il rapporto con il padre: “Non l’ho mai conosciuto…”

Delia Duran, la showgirl venezuelana e concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto un rapporto quasi inesistente con suo papà. Lo ha confessato nella casa più spiata d’Italia Delia Duran parlando del padre.

Delia Duran e il padre: “Non l’ho mai conosciuto”

Delia Duran, showgirl venezuelana, ha avuto una infanzia molto difficile e alla giovane ragazza, oggi promessa sposa di Alex Belli, è mancata in luogo la presenza e la figura del padre.

Una presenza costante, invece, è stata quella della mamma che, dopo essersi poi accostata ad un altro uomo, ha cresciuto la figlia da sola. In una chiacchierata con Miriana Trevisan, infatti, Delia si è aperta molto l’ex velina. “Io non ho mai conosciuto mio papà – ha raccontato – e l’ho sentito solo una volta in vita mia, tramite una telefonata. Avevo vent’anni. In quell’occasione mi aveva più che altro giudicato sulle mie scelte di vita che stavo facendo, dopo di che non l’ho più sentito”.

Di fronte a Miriana che poi le ha chiesto se avesse voglia di conoscerlo in un prossimo futuro (domanda che poi le ha posto anche Jessica Selassie) Delia Duran ha poi risposto di “non averci mai provato” più di tanto. “Per non avere rimpianti secondo me dovresti farlo, ora che ne hai ancora la possibilità” ha risposto la principessa Selassie, che l’ha invitata a provare a cercarlo una volta uscita dalla casa del Grande Fratello.

La relazione burrascosa con Alex Belli

Non solo il difficile rapporto con il papà. Delia Duran è in un difficile confronto anche con il marito Alex Belli, che ora è nel mezzo tra lei e Soleil Sorge. Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello, infatti, Delia Duran sta cercando delle risposte in merito al proseguimento della sua relazione o meno con Alex Belli. Riuscirà a trovare le risposte in merito al suo rapporto con Alex?