Marco Mengoni a Milano è sold out. E ci sono anche i Ferragnez (VIDEO)

Marco Mengoni, sold out a Milano: in 54 mila sono corsi ad ascoltarlo a San Siro. Presenti al concerto anche i Ferragnez

Marco Mengoni, che ha cantato allo stadio di San Siro per la prima volta, ha cantato di fronte a 54 mila fan corsi allo stadio per ascoltarlo. Il cantante, che ha cantato canzoni più recenti e più “storiche” del suo repertorio, ha attirato allo stadio di Milano anche i Ferragnez. In poche parole Marco Mengoni a Milano è sold out.

Marco Mengoni a Milano è sold out

Marco Mengoni ha fatto sold out allo stadio di San Siro dopo quella che era stata la sua prima tappa a Codroipo (in provincia di Udine).

Con lui c’era lo studio creativo londinese Black Skull Creative, alla prima esperienza italiana dopo le numerose collaborazioni internazionali ma ad ascoltarlo c’erano anche due ospiti speciali: Fedez e Chiara Ferragni che hanno immortalato lo show del cantante Marco Mengoni anche con alcune storie.

La prossima tappa di Marco Mengoni sarà il 22 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove saranno ospiti del suo concerto anche personalità come Giuliano Sangiorgi, Gazzelle e Madame.

Nell’autunno, invece, Mengoni tornerà nei palazzetti con varie tappe a partire dal 2 ottobre 2022 a Mantova, poi Milano, Torino, Bologna, Pesaro, Firenze, Roma, Eboli.

Le canzoni eseguite

Marco Mengoni ha fatto cantare tutti i suoi fan, e si è particolarmente emozionato durante l’esibizione della sua canzone “Esseri Umani”. Ecco tutti i brani cantati: