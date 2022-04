Don Matteo 13: dove vedere le puntate in replica (oltre a tv e streaming)

La nuova stagione della serie televisiva italiana di Don Matteo 13 può anche essere vista in replica. Ma come fare a rivederla in streaming?

Don Matteo 13 in replica? La nuova stagione della serie televisiva italiana con Terence Hill e Raoul Bova va in onda in prima visione su Rai 1 dal 31 marzo 2022. Ma come fare a rivederla in streaming? Dove vedere Don Matteo 13 in replica?

Il cast della fiction

Per quanto riguarda Don Matteo 13, segnaliamo che il cast è diretto da Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone, Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi e Flavio Insinna.

L’evento di stagione è l’arrivo di questo Don Massimo amante della moto, e che ha avuto una vocazione tardiva e a 40 anni ha indossato la tonaca. Per lui Don Matteo è una sorta di mentore che lo aiuterà ad ambientarsi a Spoleto.

Don Matteo 13: dove vederlo

Puoi guardare Don Matteo 13 è possibile rivederlo Rai Play. È possibile guardare tutti questi episodi in qualunque momento della giornata utilizzando uno dei dispositivi compatibili (PC, smartphone, tablet, Smart TV e lettore multimediale).

In arrivo anche su Rai premium