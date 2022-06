Castelfidardo, incidente tra moto-mietitrebbia: morto 26enne

In via XXV Aprile a Castelfidardo, comune in provincia di Ancora, un ragazzo di soli 26 anni è rimasto coinvolto in un tragico incidente. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Vediamo meglio cosa è successo a Castelfidardo nell’incidente tra moto-mietitrebbia.

Castelfidardo, incidente di una moto contro una mietitrebbia

Per cause ancora difficili da accertare il motociclista di 26 anni, che si trovava in sella alla sua moto, si è schiantato contro una mietitrebbia.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Nonostante i soccorsi arrivati velocemente da vigili del fuoco, Croce Verde e le forze dell’ordine tutto questo non è bastato a salvare il ragazzo. In volo è arrivato sul posto anche l’eliosoccorso del 118, che però poco dopo è rientrato alla base.

Il lutto per l’incidente

Dopo questo incidente che ancora tiene la strada dove tutto questo è accaduto chiusa al traffico, sono arrivati i parenti e gli amici del ragazzo dopo la notizia diramata in seguito all’incidente.

Una notizia che arriva lo stesso giorno dell’incidente dello chef stellato Christian Milone, che sta invece lottando per la vita dopo un incidente in bicicletta.