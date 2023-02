Angela Robusti, la famiglia si allarga: “L’amore per Pippo Inzaghi è nato così”

Angela Robusti, in dolce attesa della sua seconda figlia, parla del suo amore per Filippo Inzaghi, ex bomber del Milan ed ex scapolo desiderato da molte donne. Ormai i due sono in procinto di sposarsi e stanno allargando la propria famiglia.

La friulana classe ’90 ha così “incastrato” l’ex attaccante rossonero.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi: come è nato il loro amore

L’imprenditrice friulana ha fatto gol nel cuore di Filippo Inzaghi, ex calciatore abituato a segnare (e non poco) per le proprie squadre. Dalla Juventus al Milan, brillando anche con la maglia azzurra. Attualmente allenatore della Reggina, vive con la sua famiglia a Reggio Calabria, condividendo il suo amore con Angela Robusti.

La 33enne di Udine ha raccontato come è nato l’amore per Pippo Inzaghi, quando si trovava a Venezia in qualità di mister:

“Era quasi sei anni fa. Ci siamo conosciuti per un bicchier d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”.

La giovane mamma afferma però che Inzaghi abbia continuato a provarci, dimostrando particolare tenacia:

“È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme. Lui a quella prima cena non ha mangiato nulla e io ho riempito la borsetta di ciò che non mangiava. Ora è diverso, cucino io per lui”.

Sul matrimonio e sulla famiglia

Angela Robusti ha concluso la sua intervista per il Corriere della Sera parlando del matrimonio che era già in programma e che è stato rimandato per la gravidanza.

A confermarlo lei stessa:

“Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, ci sposeremo nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo. E ora arriva Emilia, che nascerà a Brescia, dove i nonni potranno darmi una mano al momento del parto. Poi torneremo qui: il clima è fantastico e la Calabria bellissima”.

A breve dunque nascerà la seconda figlia della coppia, di nome Emilia, che si unirà ad Angela Robusti, Filippo Inzaghi ed Edoardo, bambino di circa 15 mesi.