Doc nelle tue mani 2 in streaming: come vedere le puntate su RaiPlay

Doc nelle tue mani 2 in streaming: la seconda stagione è alle porte. Le nuove puntate potranno essere viste su Rai 1 e su RaiPlay.

Doc nelle tue mani 2 in streaming: è arrivata la settimana della messa in onda della seconda stagione della serie Tv evento della Rai. Ci sarà la possibilità sia di seguire in tv sia sulla piattaforma RaiPlay.

Doc nelle tue mani 2 in streaming

Gli episodi della seconda stagione di Doc nelle tue mani inizieranno a partire da giovedì 13 gennaio 2022. Le puntate della seconda stagione saranno visibili anche in streaming e non solo su Rai 1.

Intanto, le riprese si sono concluse e Luca Argentero ha voluto salutare la fine delle riprese con un post su Instagram:

“Quella è la porta del mio camerino.

L’abbiamo chiusa ieri per l’ultima volta dopo 130 giorni di riprese. Una maratona. Anche questa volta abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia, ma questo ce lo direte voi fra 7 giorni… Forse quest’avventura ci ha addirittura reso delle persone migliori…di certo ci ha cambiato…

La nostra storia sta arrivando…”

Come vedere le puntate su RaiPlay

Probabilmente le puntate di DOC Nelle tue mani 2 saranno 16 e per seguirle in streaming si può farlo accedendo gratuitamente ma registrandosi sulla piattaforma RaiPlay.

Sarà possibile accedervi e seguire le puntate subito dopo la messa in onda della prima puntata di giovedì 13 gennaio. I pratica dopo la fine della puntata de I Soliti Ignoti.

