Su Netflix arriva “Wanna”, la docu-serie su Wanna Marchi di quattro eposodi disponibile proprio da oggi, mercoledì 21 settembre.

“Wanna”, su Netflix la docu-serie su Wanna Marchi

Wanna, la docu-serie su Wanna Marchi, arriva su Netflix. Scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera e diretta da Nicola Prosatore, è stata prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.

Una docu-serie che è composta da quattro episodi che mostrano senza filtri l’ascesa e la caduta dell’ex regina delle televendite, senza glorificarla o giudicarla. Una personalità che, assieme alla figlia Stefania, si è per anni distinta sul fronte delle televendite riuscendo a creare bisogni nella mente dei telespettatori.

Wanna tra vita privata e televendite

La docuserie, comunque, parla anche del matrimonio di Wanna con Raimondo Nobile (papà di Stefania) e delle sue numerose esperienze di televendite ‘chiassose’ al ritmo di “D’accordooo” anche e soprattutto nelle tv locali passando anche per l’inchiesta di Striscia La Notizia e il periodo in tv con il “Maestro Do Nascimento” (che il team Netflix ha recuperato in Brasile.

E sì…si fa ancora chiamare “Maestro di vita”.

Quante puntate e dove vederla

La docu-serie di “Wanna” è disponibile su Netflix da mercoledì 21 settembre ed è composta da quattro episodi che mostrano senza filtri l’ascesa e la caduta dell’ex regina delle televendite