I dispetti di Ilary a Totti: “Mi ha preso gli orologi, le ho pagato io la Tanzania”

In un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha finalmente detto la sua sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. “Non ho tradito io per primo.” –racconta l’ex calciatore- “Ho trovato i messaggi, lei aveva un altro”.

Nel corso dell’intervista Totti ha inoltre raccontato di aver subito diversi “dispetti” da parte della nota conduttrice televisiva, uno dei primi dopo gli incontri legali per la separazione: “Non abbiamo trovato un accordo, in casa vuole restare soltanto lei e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me“.

L’ex calciatore spiega di aver subito una ripicca dietro l’altra: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, mi ha portato via la mia collezioni di orologi.

Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo…Mi rifiuto di pensare sia una questione di soldi, semmai è un dispetto”. Nel tentativo di recuperare i suoi orologi, anche Totti ha preso decisioni “drastiche”: “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio. Ma non c’è stato verso”.

Totti seguito da un investigatore: “Mi ha messo le cimici in macchina”

Non contenta, Ilary Blasi avrebbe deciso di ingaggiare qualcuno per tenere d’occhio il quasi ex marito: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo. Quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto casa di Noemi“.