Pio e Amedeo, Emigratis: i due tornano con la quarta stagione. Quando e dove vederla

Pio e Amedeo, Emigratis: i due comici tornano con la quarta stagione del programma. Dopo il successo delle scorse edizioni, viene confermata per un altro anno un programma irriverente e on the road con i due protagonisti assoluti.

Pio e Amedeo tornano con Emigratis: la quarta stagione per i due comici si farà. Sono loro stessi a dare la notizia e l’annuncio sui loro social: “TUTTO VERO! Ebbene sì, torniamo con EMIGRATIS! e anche in prima serata su Canale5! In tanti ci hanno detto che è una follìa…sicuro è che a fare questo programma siamo noi i primi a divertirci come i matti, e riprenderlo dopo più di 4 anni è stato assurdo…si, è così, è la nostra follìa”.

Nel febbraio 2022, i due comici avevano confermato le riprese del programma durante una puntata di Facciamo finta che in onda su R101: “Abbiamo ripreso le registrazioni di Emigratis. È un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis”.

“L’idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l’Italia far vedere come sta reagendo l’estero a questo post, speriamo, pandemia. Con Emigratis noi interpretiamo due personaggi che sono una sorta di nostro alter ego, sono due personaggi scorretti, due che a tavola si mettono in canottiera anche se sono nel ristorante dove devi mantenere le regole del galateo”, avevano spiegato, svelando anche qualche dettaglio sulla nuova stagione, “Siamo tornati da Londra la settimana scorsa e un’altra tappa sarà Dubai“.

Quando e dove vederla

La quarta stagione, come hanno preannunciato i comici, sarà in prima serata su canale 5. La messa in onda, inizialmente prevista per questa primavera, è stata infatti rimandata al prossimo autunno. Ad annunciarlo la stessa Mediaset, nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/23.