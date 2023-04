Mourinho sui punti di penalizzazione tolti alla Juve: ecco le sue parole con una battuta su Cassano

Mourinho ne ha per tutti nel post partita vinto dalla Roma contro gli olandesi del Feyenoord. Il tecnico del portoghese ha ovviamente con vena polemica commentato i punti di penalizzazione tolti alla Juventus.

Mourinho sui punti di penalizzazione tolti alla Juve

Mourinho nel post partita tra Roma e Feyenoord non ha potuto non commentare i punti di penalizzazione tolti alla Juventus ed ovviamente le sue risposte sono state polemiche: “La decisione di oggi sulla Juventus? Non mi dice niente, sono in Italia da 4 anni. La sentenza è uscita alle 18:00, pensavo uscisse alle 21:00 ma per me non cambia niente. I 15 punti alla Juve sono stati restituiti già tre mesi fa…“.

Poi, sulla scelta di Dybala di aver scelto la Roma in estate: “A me sembrava che Dybala cercasse la gioia persa e qui l’ha trovata nel gruppo, nell’allenatore, nel pubblico che lo ama, in campo con altri grandi giocatori di leadership come Lorenzo, Bryan e Mancini. Lui è un bravo ragazzo. Lui in campo ha rischiato. Io gli ho dato la libertà di entrare e di poter uscire dopo due minuti. Alla fine ha fatto 30 di supplementari più 25 prima e mi sembra che ha finito bene“.

Battuta su Cassano e sul suo futuro

Poi, inaspettatamente arriva anche una battuta sull’ex giocatore di Bari vecchia e proprio della Roma: “In studio non c’è Cassano?“. Mentre ecco cosa ha detto sul suo futuro in giallorosso: “Sono felice qui, non posso nasconderlo. Sono felice perché mi piace la gente, piaccio alla gente, ho la sensazione che a Trigoria sia rispettato da tutti e rispetti tutti. Ho un buon rapporto con la proprietà, se dico una cosa diversa la accettano con rispetto, ho un rapporto positivo con Tiago Pinto. I giocatori sono fantastici, ho un’empatia tremenda con tutti loro. Non posso dire che sono come i miei figli, amo tanto José e Matilda, però sono quasi dei figli. Sono felice qui, qualche volta esterno le mie frustrazioni, penso di avere ambiziosi diverse ma vediamo, oggi sono veramente felice e lavoro per la gente. Ho visto la gioia tremenda nella gente“.