Diletta in dolce attesa? E Karius vuole giocare in Italia

Magic moment per la coppia più bionda e probabilmente più bella del calcio mondiale. Parliamo di Loris Karius e Diletta Leotta, il cui amore va a gonfie vele tanto che l’estremo difensore ex Liverpool ogni weekend dopo la partita del suo Newcastle vola a Milano per passare una 36-48 ore tutta italiana al fianco della sua amata. Una presenza diventata ormai una costante. Tanto che capita spesso di vederlo allenarsi nelle palestre più rinomate del jet-set milanese, così come nei ristoranti più glamour della movida.

Non a caso da giorni circola la voce di una Diletta in dolce attesa

Una coppia che non passa sicuramente inosservata e i cui avvistamenti sono diventati sempre più frequente appunto. Per la gioia anche dei paparazzi che seguono i Kariotta passo dopo passo. I due c’è da dire che fanno sul serio, tanto che progettano di metter su famiglia. In fretta. Non a caso da giorni circola la voce di una Diletta in dolce attesa. Una voce che nessuno dei due ha smentito al momento, dato che il desiderio di diventare genitori rappresenta una priorità di entrambi. Qualcuno ha addirittura ventilato di possibili nozze per il 2024. Insomma, quello che era semplice flirt estivo è diventato un amore di quelli importanti e con basi solide per durare a lungo.

Ecco perché Karius vorrebbe sbarcare in Serie A

Ecco perché Karius, in scadenza di contratto col Newcastle a fine stagione, vorrebbe sbarcare in Serie A nonostante i Magpies gli abbiano già proposto il rinnovo annuale del contratto. La vita da pendolare per lui ma anche per la stessa Leotta, avvistata costantemente ormai Oltremanica durante la settimana, non è il massimo. L’ideale sarebbe appunto continuare la propria carriera calcistica nel Bel Paese, visto che sarebbe più facile per il portiere traslocare rispetto alla showgirl cambiare vita. Eh già, ma dove? Naturalmente in Serie A, dove ci sono almeno tre club alla ricerca di un secondo portiere. L’Atalanta, infatti, perderà Marco Sportiello destinato ad accasarsi al Milan a parametro zero e potrebbe farci un pensierino visti i buoni rapporti con l’entourage del calciatore. Stesso discorso per il Monza, dato che Alessio Cragno è intenzionato ad andarsene e non vuole vivere un’altra stagione da dodicesimo.

I nerazzurri potrebbero perdere Samir Handanovic. E Karius sogna l’Inter

Chissà poi che Silvio Berlusconi non piazzi magari la doppietta, prendendo anche la Dilettona nazionale per qualche programma Mediaset. Incastri di mercato da seguire con attenzione, con un club che rappresenta oggi il sogno dell’estremo difensore tedesco: l’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero perdere Samir Handanovic, in scadenza e propenso al ritiro a fine campionato. Inevitabile quindi per Beppe Marotta e Piero Ausilio cercare un vice Onana, possibilmente a parametro zero. E qui entra in gioco Karius, che vedrebbe decisamente di buon occhio l’opportunità di trasferirsi a Milano dove mettere su famiglia e vivere con la compagna. Trovare un accordo economico sarebbe quindi l’ultimo degli ostacoli. Intanto però Loris domenica avrà una chance importante per convincere le eventuali estimatrici italiane a puntare su di lui: Karius sarà infatti titolare nella finale di Coppa di Lega inglese contro il Manchester United. Attesa anche Diletta in tribuna a tifare per il suo fidanzato. Un successo magari griffato dalle sue parate ne alzerebbe le quotazioni, rendendo più semplice un approdo nel calcio italiano. Una vittoria che farebbe felici tutti in famiglia…