Diletta Leotta, prima foto con il pancia in evidenza dopo l’annuncio della gravidanza

Diletta Leotta ha pubblicato una prima foto con in evidenzia la sua pancia dopo l’annuncio della gravidanza dei giorni scorsi. La conduttrice di Dazn si trova in vacanza a Dubai, complice la pausa per le Nazionali. Ecco lo scatto pubblicato sui suoi canali social. Conoscendo le abitudini della conduttrice siciliana, non sarà l’ultima foto pubblicata ma la prima di una lunga serie, essendo lei molto attiva sui social.

Diletta Leotta, prima foto con il pancia in evidenza

Primo scatto pubblicato da Diletta Leotta sui social con la pancia in evidenza dopo l’annuncio della gravidanza. “Prima vacanza insieme”, ha scritto la conduttrice di Dazn in allegato alla foto in costume in riva al mare. Infatti, la bella conduttrice si trova in vacanza a Dubai e tra un impegno e l’altro ecco la condivisione di qualche scatto. Insieme a lei c’è ovviamente compagno, il calciatore tedesco Loris Karius.

L’annuncio della gravidanza

Da tempo la voce circolava sui social e sui media. True-News.it aveva anticipato la notizia già lo scorso 23 febbraio. Leotta l’ha confermata così: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”. Per poi aggiungere: “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, anche se ovviamente al momento il pancino è appena visibile. Dunque, ormai non è più una notizia ma sui social continua a girare il video di Leotta che annuncia di essere incinta. Dopo la storia con Can Yaman e il breve flirt con il modello Giacomo Cavalli, sembra che la Leotta faccia davvero sul serio con il calciatore tedesco, tanto da iniziare una gravidanza insieme a lui. Chi sa se i due piccioncini non penseranno anche di sposarsi nei prossimi mesi. Intanto, i due ora si godono i primi mesi di gravidanza, tra un viaggio di relax ed impegni di lavoro. Lei dalla prossima settimana tornerà sui campi con Dazn mentre Karius in panchina con il Newcastle.

