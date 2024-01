Nahaze, chi è la cantante nuova allieva di Amici 23: vita privata, fidanzato, età

Chi è Nahaze, giovane cantante tra i nuovi allievi di Amici 23. La promettente artista italo-inglese entra nella scuola di talenti di Canale 5 su invito di Anna Pettinelli, dopo l’addio di Mew e Matthew.

Chi è Nahaze di Amici 23, vita privata e carriera della nuova allieva

Nata a Matera il 30 maggio 2001, Nathalie Hazel Intelligente, in arte Nahaze, ha 22 anni ed è una giovane cantante nonché una nuova allieva della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Arriva tra i banchi della scuola di talenti Mediaset su invito di Anna Pettinelli, per riempire il buco lasciato dall’improvviso addio di Mew e Matthew. La giovane artista ha origini inglesi: suo padre è italiano mentre sua madre è di Gloucester, cittadina situata nel sud-ovest dell’Inghilterra, al confine con il Galles.

Nahaze era già riuscita a farsi notare nel mondo della musica anche prima del suo approdo ad Amici. Il primo a scoprire il suo talento è stato il produttore Angelo Calculli, grazie al quale la cantante ha firmato il suo primo contratto con l’etichetta Elektra Records. Nel 2019 pubblica il suo primo brano, Carillon, scritto e cantato in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Negli anni successivi pubblica i singoli Wasted, Freak, Control, Inferno e Certe sere. Nel 2023 ha provato a conquistare un posto all’Ariston per il prossimo Festival partecipando a Sanremo Giovani, ma non è riuscita a superare la fase delle audizioni live.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Nahaze sono ancora limitatissime. Non è noto, al momento, se la cantante abbia o meno un fidanzato. Pochi gli indizi al riguardo anche sui suoi profili social, dedicati soprattutto alla sua carriera musicale. Nahaze ha un profilo Instagram da oltre 17mila follower, una pagina Facebook seguita da oltre 2mila utenti ed infine un profilo Tiktok, che vanta un seguito di oltre 34mila follower.