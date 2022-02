Chi è Gaia Girace, volto di Lila ne “L’amica geniale”

Gaia Girace è una giovanissima attrice, protagonista della fiction televisiva di grande successo L’Amica Geniale. È stata ospite del Festival di Sanremo 2022 insieme alla co-protagonista Margherita Mazzucco, per presentare la terza stagione della serie.

Chi è Gaia Girace, vita privata e carriera

Gaia Girace, originaria di Vico Equense, piccolo comune sul golfo di Napoli, è nata il 21 ottobre 2003. 19 anni di età già compiuti, è del segno zodiacale della bilancia. Vive insieme al padre, un agente immobiliare, e alla madre, un’insegnante.

Appassionata di recitazione, sogna un giorno di lavorare ad Hollywood. Si è formata in una scuola di cinema di Castellammare di Stabia, La Ribalta, sotto la guida di Marianna De Martino, sua attuale manager. È stata scelta quando aveva solo sedici anni per interpretare il ruolo di Lila, co-protagonista de L’Amica Geniale.

La serie tv, che ha avuto un grande picco di ascolti, è stata ispirata ai romanzi di Elena Ferrante ed è caratterizzata per il fatto di prevedere frequentemente la parlata dialettale.

La naturalezza e il realismo recitativo, in una serie anche molto impegnata, hanno dato modo a Gaia di raggiungere un buon successo di pubblico tanto che la serie tv si è diffusa sia in Italia che all’estero. Gaia ha confessato di non aver comprato ancora nulla con i guadagni derivati dal suo lavoro nella fiction. Ha preferito infatti metterli da parte, per progettare al meglio il suo futuro e i propri studi.

Vita privata: fidanzato e social

Gaia è un’attrice che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo ed è un’attrice estremamente riservata. In passato ha avuto un fidanzato, anche se non ha mai voluto troppo esporsi sulla sua vita privata. Attualmente non ha lasciato trasparire alcuna informazione sul suo status. È possibile seguirla online tramite il suo profilo instagram, dove ha oltre 170mila follower. Gaia per il momento condivide solo scatti riguardanti i suoi progetti attoriali.