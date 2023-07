Frasi sessiste dei telecronisti Rai ai Mondiali di nuoto femminile: le accuse e le indagini

Frasi sessiste dei telecronisti Rai durante i Mondiali di Nuoto femminile: accuse lanciate dai telespettatori ai Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi. La Rai ha fatto sapere di aver aperto una indagine.

Frasi sessiste dei telecronisti Rai ai Mondiali di nuoto femminile: le accuse

“Le olandesi sono grosse”, dice uno dei due. “Come la nostra Vittorioso”, facendo riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. “Eh, grande eh…”. Salvo poi concludere con un inaccettabile “tanto a letto sono tutte uguali…”: sarebbero queste alcune parole pronunciate dai due telecronisti della Rai Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi durante i Mondiali di nuoto femminile. Tante le segnalazioni delle frasi sessiste dei telespettatori che hanno lanciato accuse ai due telecronisti.

Io la PEC alla Rai l’ho scritta davvero perché ci sono dei limiti e credo che oggi siano stati ripetutamente superati. #fukuoka2023 pic.twitter.com/0nFuEAJ09K — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

“Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette”, ha detto al Corriere della Sera Lorenzo Leonarduzzi: “Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso, a maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni”.

Le indagini

La Rai ha avviato “una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi” e “tutti i provvedimenti necessari” per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, richiamandoli entrambi dal Giappone dove seguivano i mondiali di nuoto e tuffi. L’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, ha affermato che “un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una `battuta da bar´ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”, ha aggiunto.

