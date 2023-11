Sinner contro Djokovic agli ATP Finals: a che ora e dove vedere in tv e streaming

Sinner contro Djokovic agli ATP Finals: un match molto atteso dai tanti appassionati di tennis che non vedono l’ora di vederli giocare uno contro l’altro.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic agli ATP Finals, il torneo di tennis in corso in Italia a Torino. L’italiano viene dalla vittoria contro Stefanos Tsitsipas mentre Novak ha battuto Rune 7-6, 6-7 6-3 in tre set.

I commenti di ex tennisti sono a favore di Sinner. “Mi ha impressionato: tira forte, a duemila all’ora, e per di più le mette dentro. Tsitsipas è stato preso a pallate. Per fortuna le nostre postazioni di commentatori sono dietro ai giocatori, non di lato, altrimenti avremmo fatto fatica a vedere la palla”, ha dichiarato Paolo Bortolucci. Mentre Adriano Panatta ha detto: “Non a pallate – interviene Panatta – ma a schiaffoni. Io non ho mai visto tirare così forte in vita mia, onestamente. Ho seguito il match successivo tra Djokovic e Rune e mi sembrava di veder giocare Domenico contro Giovanni, per la differenza di velocità. Dentro di me ho detto: ‘Se martedì Sinner tira come oggi e Djokovic non si adegua, secondo me lo prende a pallate, ma veramente’. In un certo momento Sinner metteva in campo il 93% di prime palle: quando fa così diventa ingiocabile”.

A che ora e dove vedere in tv e streaming

Il match sarà possibile seguire in diretta su Rai 2 a partire dalle 21.00, subito dopo il Tg2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Non solo perché si può seguire anche in diretta su Sky Sport. C’è la possibilità dello streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, su Tennis TV e Rai Play.