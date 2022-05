Boss in incognito 2022: numero di puntate, quando e dove va in onda

Boss in incognito 2022: sta per andare in onda la nuova stagione con tante e nuove sorprendenti storie da raccontare.

Boss in incognito 2022: una nuova edizione del docu-reality è pronta a partire con tante nuove sorprendenti storie. Il format è confermato così come il conduttore per il secondo anno consecutivo.

Boss in incognito 2022: numero di puntate

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua settima edizione. Max Giusti conduce il programma per la seconda edizione consecutiva. In programma ci sono sette puntate che andranno in onda in questa nuova stagione.

Il format prevede che il proprietario di un’azienda incontra i propri operai. Come di consueto, anche lo stesso presentatore andrà in incognito in azienda. Ecco le parole di Max Giusti su questa edizione: “Il mio approccio per queste puntate è stato più consapevole, mi ha colpito molto chi opera nelle catene di montaggio. Le storie sono molto coinvolgenti: dopo Boss in Incognito ho rimesso in fila la scala dei miei valori e mi lamento molto meno; il vero nodo per me è riuscire ad aprirmi in maniera vera e rispettosa, anche se sono sotto mentite spoglie, grazie al travestimento a cui mi sottopongo.

La speranza è che si veda che non c’è distanza tra me e le persone che si raccontano, anche se io devo fingere di essere un’altra persona”.

Quando e dove va in onda

Il docu-reality andrà in onda a partire da martedì 31 maggio 2022, in prima serata su Rai 2, ogni martedì. Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly.

La protagonista della prima puntata è Martina Oliviero, manager dell’azienda Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione.

La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, provincia di Avellino.

