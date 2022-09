Zac Efron nega di essersi sottoposto alla chirurgia plastica e dichiara la sua depressione a causa di un film

Zac Efron ha voluto smentire le notizie che circolavano sull’essersi sottoposto alla chirurgia plastica. Inoltre, ha dichiarato di essere caduto in depressione a causa della preparazione fisica che ha dovuto sopportare per un film.

Zac Efron nega di essersi sottoposto alla chirurgia plastica

Sul web era circolata la notizia che l’attore Zac Efron si sia sottoposto alla chirurgia plastica e ritocchi vari. Tuttavia, l’attore 34enne ha raccontato sulle pagine di Men’s Health che l’aspetto diverso era dovuto alle conseguenze di una brutta caduta, mentre il giornale ha sottolineato: “Ora l’area della sua mandibola sembra proprio come è sempre stata“.

“L’incidente è avvenuto mentre correva per casa con i calzini ed è scivolato, sbattendo il mento contro l’angolo di granito di una fontana – si legge ancora sul magazine – Ha perso coscienza e, quando si è svegliato, ricorda, l’osso del mento penzolava dalla sua faccia. I muscoli facciali hanno dovuto compensare il lavoro dei muscoli masticatori mentre era infortunato“. Zac Efron ha aggiunto che: “I muscoli masticatori sono cresciuti. Sono diventati davvero, davvero grossi” e che ora sta lavorando sulla situazione con un terapista specializzato.

L’attore ha dichiarato la sua depressione a causa di un film

Nella stessa intervista, la star ha parlato delle conseguenze negative dell’allenamento e della dieta che aveva seguito per Baywatch, sostenendo di essere caduto in depressione a causa del film: “Quel look non so se è davvero raggiungibile. C’era troppa poca acqua nella pelle. È finto, sembra fatto con la computer grafica. E richiedeva potenti diuretici per arrivarci. Io non ho bisogno di fare quello.

Preferisco avere un 2/3% in più di massa grassa“.

“Ho iniziato a essere insonne e sono caduto in una brutta depressione, per molto tempo. Qualcosa di quell’esperienza mi ha bruciato. Ho faticato per ritrovare l’equilibrio. Alla fine, l’hanno attribuita all’assunzione di troppi diuretici per troppo tempo, che ha incasinato qualcosa“.

Infine, una battuta anche sulla sua vita sentimentale: “Sto prendendo tempo adesso per autorealizzarmi e trovare il mio ritmo. So che probabilmente incontrerà la persona giusta quando meno me lo aspetto“.

