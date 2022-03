I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022: chi sono?

Chi sono i Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022? Silvano Michetti e Nick Luciani sono i due membri del celebre quartetto anni ’70 tra i nuovi naufraghi del reality diretto da Ilary Blasi. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia di musicisti.

Silvano Michetti e Nick Luciani, chi sono i Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi

Un paio di Cugini di Campagna spiaggiati in Honduras. Silvano Michetti, insieme al suo compagno di band Nick Luciani, sarà uno dei naufraghi dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

I Cugini sono una delle “coppie” considerate come un unico concorrente. Insieme ai loro 20 avversari VIP, lotteranno per sopravvivere in un’isola dell’Honduras, con l’obiettivo di vincere un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro.

Chi è Silvano Michetti, batterista e fondatore dei Cugini di Campagna

Nato a Roma l’11 febbraio 1947, Silvano Michetti ha 75 anni ed è il fondatore e batterista dei Cugini di Campagna, celebre gruppo pop anni ’70. Forma la band nel 1970, insieme al suo fratello gemello Ivano, che suona chitarra e basso.

Noto per il suo inconfondibile baffetto, Silvano ha portato il complesso al successo internazionale. I Cugini trovano la fama nel 1973, grazie al singolo Anima mia, composto da Ivano Michetti e da Flavio Paulin, prima voce e bassista del gruppo. Il brano diventa il primo vero cult della band ed è di gran lunga la loro canzone più famosa.

Il “naufragio” sull’Isola non è la prima esperienza in un reality per il musicista. Nel 2006, infatti ha partecipato insieme al fratello Ivano alla terza edizione de La Fattoria, presentato da Barbara D’Urso.

In quell’occasione i Cugini non fecero molta strada e furono eliminati dal televoto all’ottava puntata del programma. Quindici anni dopo, Silvano ci riprova. Riuscirà a battere la concorrenza insieme a Nick Luciani?

Chi è Nick Luciani, il “biondo” voce della band

Nicolino Luciani, detto Nick, nato a Roma il 2 giugno 1970, ha 51 anni ed è un membro dei Cugini di Campagna, storica band anni ’70 italiana. Cantante e tastierista, si unisce al gruppo nel 1994, sostituendo Marco “Kim” Occhetti.

Il suo potente falsetto convince i fratelli Michetti, fondatori del gruppo, che accolgono “il biondo” nel quartetto. Luciani è la quarta voce della band in ordine temporale, dopo il membro fondatore Flavio Paulin, Paul Gordon Manners e il già citato Kim. Luciani si esibisce con i Cugini in giro per l’Italia e per il mondo per ben vent’anni, non facendo rimpiangere i suoi predecessori. Luciani lascia la band per divergenze artistiche nel 2014, in seguito a un duro litigio con il chitarrista Ivano Michetto.

Il diverbio viene risolto solo sette anni dopo: Luciani e Ivano si riappacificano e il cantante torna a far parte del quartetto.