I Fratelli De Filippo in tv: dove vedere, cast e trailer

I Fratelli De Filippo è il titolo del film che viene riproposto ancora una volta in tv. Dopo il successo di pubblico, ecco che viene mandato di nuovo sul piccolo schermo l’opera con la regia di Sergio Rubini.

I Fratelli De Filippo in tv: dove vedere e cast

“I fratelli De Filippo” è il titolo del film che, con la regia di Sergio Rubini, arriva in onda martedì 16 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire il film anche in streaming sull’app di RaiPlay. La prima volta che fu mandato in onda, il 20 dicembre 2021, fece registrare 3.944.000 spettatori e il 20,3% di share. Il film ha vinto il David di Donatello nel 2022 per il miglior musicista, Nicola Piovani, e anche il Nastro d’argento per la migliore colonna sonora. Ecco tutti gli attori che hanno preso parte a questa opera televisiva che a riscosso un grande successo di pubblico ma anche di critica:

Giancarlo Giannini interpreta Eduardo Scarpetta

Susy Del Giudice interpreta Luisa De Filippo

Biagio Izzo interpreta Vincenzo Scarpetta

Mario Autore interpreta Eduardo De Filippo

Domenico Pinelli interpreta Peppino De Filippo

Anna Ferraioli Ravel interpreta Titina De Filippo

Francesco Maccarinelli interpreta Pietro Carloni

Marisa Laurito interpreta Rosa De Filippo

Lucienne Perreca interpreta Maria Scarpetta

Marianna Fontana interpreta Adele Carloni-De Filippo

Nicola Di Pinto interpreta Carluccio

Maurizio Micheli interpreta Nicola Urcioli

Vincenzo Salemme interpreta Riccardo Ruggiti

