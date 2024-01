Cristina Bertone, chi è la moglie di Michele Maisano: vita privata, carriera, età

Chi è Cristina Bertone, moglie di Michele Maisano. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del celebre cantante anni Sessanta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Cristina Bertone, moglie di Michele Maisano: vita privata e carriera

Cristina Bertone è un nome noto agli appassionati di musica anni Sessanta in quanto moglie di Gianfranco Michele Maisano, in arte Michele, cantante diventato famoso grazie a grani come Se mi vuoi lasciare, Ti ringrazio perché, Ti senti sola stasera e Dite a Laura che l’amo. Insieme dal 1995, hanno fatto il grande passo dopo dieci anni di relazione, nel 2005. Proprio in occasione delle nozze Michele ha scritto per la sua compagna la canzone d’amore Perché ti amo. La coppia oggi gestisce insieme un bed & breakfast in una delle ville storiche nell’oasi verde a Carcare, in provincia di Savona. Il B&B prende il nome proprio da uno dei brani più famosi dell’artista, Se mi vuoi lasciare.

LEGGI ANCHE: Massimiliano, chi è il compagno di Silvia Mezzanotte: cosa sappiamo di lui?

Vita privata, l’amore della coppia: “È un uomo profondamente onesto”

Cristina Bertone e Michele stanno insieme ormai da quasi trent’anni e sono ancora innamorati come il primo giorno. Intervistata insieme al marito ad Oggi un altro giorno da Serena Bortone, Cristina ha rivelato quali qualità del suo compagno l’hanno colpita di più: “Lui è un uomo profondamente onesto, io mi sono innamorato più di quello che dell’artista. Dell’artista non mi ero proprio innamorata”. Non è noto ad oggi se la coppia abbia mai avuto figli.

LEGGI ANCHE: Stella, chi è la moglie di Maurizio Vandelli: vita privata, carriera, figlio