Ballando con le stelle 2023 sta per ricominciare e sono stati annunciati da Milly Carlucci i nuovi componenti della giuria. Ecco chi sono.

Ballando con le stelle 2023: ecco la giuria ufficiale

Ballando con le stelle 2023 presenta la giuria ufficiale della nuova edizione del programma. Milly Carlucci, infatti, con un video diffuso sui social, ha voluto dare la notizia ufficiale. Il video, pubblicato sull’account di Ballando, annuncia con orgoglio i giudici e quel che si nota è che squadra che vince non si cambia. Sono stati riconfermati, infatti, Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Nel video, Carlucci scherza con i fan del programma. “Se volete vi faccio vedere una giuria completamente rinnovata – dice – Il primo nuovo giurato è Fabio Canino, accanto a lui scopriamo una nuova giurata, la nostra presidente Carolyn Smith, l’altro non è Mariotto, ma il figlio di Mariotto…”. Per ultima arriva anche Selvaggia Lucarelli, che sembrava in dubbio nella sua partecipazione fino alla fine. “Come avremmo fatto senza di lei”, dice la presentatrice. La Lucarelli replica: “Sono come l’Idra di Lerna, mi tagli la testa e ne spuntano tre”. Tutti ridono di gusto.