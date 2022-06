Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in infermeria: lascia il reality?

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è stato portato in infermeria per una malore improvviso. C'è tanta preoccupazione.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è stato portato in infermeria per un malore accusato. C’è tanta preoccupazione per l’attore e naufrago sulla possibilità di completate l’edizione.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in infermeria

“Nicolas abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico” il messaggio che, fortunatamente, parla solo di un congedo temporaneo del naufrago ed attore Nicolas Vaporidis. Dunque, tanta preoccupazione per il malore accusato dal naufrago che ha messo in allarme spettatori ma anche lo stesso programma.

Lascia il reality?

Ci sono stati molti commenti di protesta dopo l’ennesimo infortunio, soprattutto a causa della decisione di prolungare il programma fino alla fine del mese di giugno. La paura è che non riesca a completare l’edizione essendo anche tra i possibili papabili per vincere l’Isola.

L’ultimo ad abbandonare è stato il modello brasiliano Roger Balduino. Il suo ritiro si aggiunge già a quelli di Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti per ustioni.

