Cristian Forti, chi è il tronista di Uomini e Donne: vita privata, ex fidanzata, Instagram

Chi è Cristian Forti, tronista di Uomini e Donne 2023-24. Il giovane ragazzo romano è in cerca della persona giusta nell’amato dating show di Maria De Filippi: “Voglio una persona che faccia follie per me”.

Nato a Roma nel 2001, Cristian Forti ha 22 anni ed è uno dei tronisti dell’edizione 2023-24 di Uomini e Donne. Studente di fisioterapia, frequenta il terzo anno della sua facoltà ma arrotonda lavorando come fattorino delle pizze. È un ragazzo semplice e alla mano che ha già colpito molto il pubblico del dating show. I genitori di Cristian si sono separati quando aveva solo 13 anni, un evento che ha segnato la sua adolescenza: “Ho sofferto tanto per questo. Ma tutte le sofferenze mi hanno portato a essere quello che sono oggi”. Oggi il 22enne vive insieme a sua madre e suo fratello di cinque anni. Sia suo padre che sua madre si sono rifatti una vita e han trovato nuovi partner. Il suo profilo Instagram è privato ma è cresciuto molto dal suo esordio in tv: oggi conta oltre 3mila follower.

Il suo percorso in Uomini e Donne: “Voglio una persona che faccia follie”

Cristian Forti si è presentato a Uomini e Donne spiegando il tipo di persona che vorrebbe accanto a se: “Mi aspetto di trovare una persona che sia disposta a capirmi e di fare follie per me, come le faccio io. E ancora mi aspetto di trovare una persona che sappia accettare le mie fragilità e che sappia prendersene cura”. Inizialmente si è conteso Beatriz D’Orsi con il tronista Brando Ephrikian, poi ha deciso di conoscere anche altre ragazze. Ad oggi Cristian ha scelto di frequentare esclusivamente Valeria Panza, Virginia Degni e Valentina Pesaresi, convinto che la sua donna ideale sia una di loro: “Penso solo a loro, non ha senso conoscere altre ragazze”.

Cristian Forti è fidanzato? Il caso della ex del tronista

Poco tempo dopo il suo esordio televisivo, Cristian Forti è finito al centro di un caso mediatico. Il 22enne è stato accusato di aver mentito dichiarandosi single quando in realtà era già fidanzato. L’indiscrezione proveniva da una fonte anonima che ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano fornendo anche una foto della coppia: “So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà”.

Cristian Forti è subito intervenuto sui social per difendersi dalle voci, rivelando che la persona in foto non è altro che la sua ex fidanzata: “Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023).”.