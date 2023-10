Edoardo Scotti, chi è il figlio di Gerry Scotti: vita privata, carriera, moglie, figlia

Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del famosissimo conduttore televisivo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti: vita privata e carriera

Nato nel 1992, Edoardo Scotti è il figlio del noto conduttore Gerry Scotti e della sua prima moglie, Patrizia Grosso. Dopo aver studiato alla American School di Milano, si è laureato nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore. In seguito Edoardo ha continuato i suoi studi in America, inseguendo il sogno di diventare un regista. Ad oggi si è fatto un po’ le ossa lavorando per la televisione, collaborando con diverse emittenti importanti. Ha lavorato dietro le quinte de Lo Show dei Record, per il quale diventa anche inviato nel 2015, e ha contribuito ad altri programmi delle reti Mediaset, Sky e Rai.

Vita privata: moglie, figli

Edoardo Scotti è sposato con l’affascinante giornalista Ginevra Piola, al suo fianco dal 2018. I due sono innamoratissimi e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram di Scotti, che può contare su un seguito di oltre 12mila follower. Dal loro amore sono nate due figli, i primi nipoti di Gerry Scotti. La più grande, Virginia, è nata nel 2021, mentre il suo fratellino, Pietro, è nato nel 2023.