Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai: vita privata, lavoro, Instagram

Chi è Sara Marino, fidanzata di Tananai. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata del giovane cantante, diventato famoso nel 2022 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Chi è Sara Marino, fidanzata di Tananai: vita privata, lavoro, Instagram

Dopo il successo di Sesso occasionale post-Sanremo 2022, Tananai è diventato un artista molto seguito dal pubblico più giovane. Ora, con il suo ritorno all’Ariston nel 2023 con Tango, si è creato un rinnovato interesse circa la sua vita privata. Il giovane cantante milanese è fidanzato ormai da diverso tempo con una ragazza di nome Sara Marino. Si tratta di una giovane studentessa di architettura iscritta al Politecnico di Milano. I due si sono conosciuti nell’estate del 2020 e sono soliti scambiarsi messaggi romantici e affettuosi sui social. La pagina Instagram di Sara ospita spesso foto intime di coppia, scattate durante viaggi e uscite assieme.

View this post on Instagram A post shared by Sale Marino (@sara__marino)

Gli indizi di Tananai nel 2022: “Ho una fidanzata, è quella che mi prende a calci nei video clip”

Inizialmente Tananai ha tentato di tenere nascosta l’identità della sua fidanzata ai media. Sara non fa parte del mondo dello spettacolo, per cui ha preferito per lungo tempo tutelare la sua privacy quanto più possibile. Ciononostante, si è comunque lasciato sfuggire qualche indizio di lei di tanto in tanto. Nella terza serata del Festival di Sanremo 2022, infatti, il cantante ha rivelato di essere fidanzato: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”.

Nello stesso periodo, Tananai rivelò che Sesso occasionale era dedicata proprio al suo rapporto con Sara: “Quando ho scritto questa canzone non mi riferivo a un tradimento. Semplicemente intendevo: «Preferisco te rispetto a un’altra persona che ho incontrato e sono disposto a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarmi a te». Alla fine sono un ragazzo che fino a pochi mesi fa era in un vialetto a Milano a bere con gli amici. Non è che avessi così tanto da offrire, non che adesso io abbia chissà che cosa. La monogamia è una cosa importante, sensata e seria“. L’identità della sua ragazza rimase ignota per molto tempo. La notorietà in ascesa di Tananai, tuttavia, ha attirato molta attenzione mediatica sulla sua vita privata. Alla fine, nonostante gli sforzi della coppia, il nome di Sara è sbucato fuori.