Beatriz D’Orsi, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata, Instagram, Brando

Chi è Beatriz D’Orsi, corteggiatrice di Brando Ephrikian in Uomini e Donne 2023-24. Tornata in tv dopo un breve addio al programma, si è avvicinata molto al bel tronista trevigiano. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Beatriz D’Orsi di Uomini e Donne 2023-24, vita privata e carriera

La bella Beatriz D’Orsi ha 25 anni ed è una delle corteggiatrici più discusse dell’edizione 2023-24 di Uomini e Donne. In molti hanno criticato la giovane studentessa universitaria a causa di alcune sue dichiarazioni sui social risalenti al 2021, dove criticava aspramente programmi come Uomini e Donne, il Grande Fratello e Amici: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza, poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”. Studentessa di Scienze Politiche, Beatriz lavora al Palazzo Reale di Milano come receptionist in una mostra di arte contemporanea. Grazie alle sue apparizioni televisive il suo profilo Instagram ha già accumulato un seguito di oltre 8mila follower.

Nel corso della sua esperienza in tv ha raccontato di avere origini brasiliane: è stata adottata da una coppia italiana all’età di 7 anni. Beatriz non ha mantenuto i contatti con la sua famiglia d’origine ed è invece molto legata alla sua mamma adottiva. “L’anno scorso è morta mia madre in Brasile.” -ha raccontato la corteggiatrice- “Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla. Mi sarei posta tantissime domande”.

Vita privata: l’esperienza in tv e il rapporto con Brando

Beatriz D’Orsi si è avvicinata moltissimo al suo tronista Brando Ephrikian negli ultimi mesi. Il 22enne trevigiano è rimasto molto colpito da lei, al punto di arrivare a baciarla e di convincerla a tornare ad Uomini e Donne dopo il suo momentaneo ritiro. “Beatriz mi piace molto esteticamente, è una bellissima ragazza.” -ha spiegato Brando- ” Ma è anche colta, intelligente, le piace leggere. Non posso dire altro in base alla conoscenza che abbiamo, ancora agli inizi. Cosa mi piace meno di lei? Non so, forse dovrebbe affrontare gli argomenti con più spensieratezza. Ma questo non è propriamente un difetto”. Nelle ultime settimane, tuttavia, il loro rapporto non è stato tutto rose e fiori, anche a causa dell’avvicinamento tra Brando e Raffaella Scuotto. Come andrà a finire?