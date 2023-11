Valeria Panza, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata, Instagram, Cristian

Chi è Valeria Panza, corteggiatrice di Cristian Forti ad Uomini e Donne 2023-24. Affascinante bionda di origini campane, è riuscita a farsi notare dal tronista romano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Valeria Panza di Uomini e Donne 2023-24, vita privata e carriera

Valeria Panza è una studentessa di 22 anni di origini campane, diventata famosa tra il pubblico televisivo con la sua partecipazione da corteggiatrice ad Uomini e Donne 2023-24. Studia design e moda e, nel tempo libero, si dedica ad un’altra sua passione, la musica. Lavora infatti come dj ed è sempre aggiornata sulle ultime canzoni del momento. In una recente intervista concessa al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Valeria ha raccontato la sua routine quotidiana: “La mattina mi sveglio molto presto. Studio o vado a sostenere esami. La sera vado a lavorare. Torno tardi, ma la mattina la sveglia suona. E io mi alzo il prima possibile”.

Vita privata, l’esperienza in tv e il rapporto con Cristian

Nel corso della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, Valeria Panza ha sviluppato una certa intesa con il tronista Cristian Forti, che ha definito “sincero, leale e senza peli sulla lingua”. La corteggiatrice ha approfondito di più le sue sensazioni su Cristian nell’intervista al magazine: “Dice le cose come stanno senza troppi sotterfugi. Tante emozioni contrastanti; dall’imbarazzo quando ti piace una persona ma anche felicità, rabbia… quando le cose con Cristian non vanno bene è un mix di emozioni“. Il rapporto tra i due, infatti, si sta rivelando molto complicato anche a causa dell’indecisione del tronista, che non sembra in grado di scegliere tra Valeria, Virginia Degni e Valentina Pesaresi. La stessa Virginia, di recente, si è fatta sentire: “Se vuole tenere tre ragazze deve saperle gestire!”. Come andrà a finire?