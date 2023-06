Marco Mazzoli, chi è la moglie Stefania Pittaluga

La moglie di Marco Mazzoli è originaria di Milano ed è direttrice artistica del marketing The Zoo dove lavora quindi insieme al marito. D

La moglie di Marco Mazzoli è originaria di Milano ed è direttrice artistica del marketing The Zoo dove lavora quindi insieme al marito. D

La moglie di Marco Mazzoli è originaria di Milano ed è direttrice artistica del marketing The Zoo dove lavora quindi insieme al marito. D iplomatasi al liceo linguistico, ha iniziato a lavorare come addetta alle vendite negli showroom del noto brand Stella McCartney , sia a Parigi che a Milano. È stata poi responsabile commerciale di Pepoli, sempre nell’ambito della moda.

Stefania si è sposata con Marco Mazzoli e insieme vivono a Miami. Non hanno avuto figli. Si sono sposati più di 10 anni fa. In merito al matrimonio, Mazzoli ha rivelato che “lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Ci eravamo messi insieme da un anno, eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo, così siamo andati a sposarci in comune”.

Lavoro della moglie di Marco Mazzoli