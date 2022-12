Warhammer 40k, Henry Cavill protagonista di una nuova serie live action

Henry Cavill sarà produttore e protagonista di una serie live action nel mondo di Warhammer 40k. Dopo l’addio a Superman, l’attore è pronto a lanciarsi in un progetto legato ad una delle sue più grandi passioni: “Lo sogno da trent’anni”.

Warhammer 40k, Henry Cavill protagonista e produttore di una nuova serie tv

Abbandonare i panni di Superman potrebbe essersi rivelata una fortuna nella sfortuna per Henry Cavill, che ora si trova tra le mani un progetto in cui sperava da moltissimo tempo.

L’attore britannico ha infatti annunciato sul suo profilo Instagram di essere in trattativa con Amazon per lanciare una serie live action ambientata nel cupo universo di Warhammer 40k. Nel caso in cui il tutto andasse in porto, Cavill sarebbe sia il protagonista che il produttore esecutivo della serie.

Warhammer 40k è un celebre wargame da tavolo ambientato in un futuro distopico, dove i giocatori si affrontano schierando eserciti di miniature e veicoli da combattimento. “Questo gioco è ambientato nella tetra oscurità del lontanto futuro.” -spiega il sito ufficiale- “Dove possenti armate si scontrano su innumerevoli mondi dilaniati dalla guerra e l’Umanità si erge da sola, assediata da tutti i lati dalla minaccia di eretici, mutanti e alieni.

Non c’è pietà. Non c’è tregua. Preparati per la battaglia”.

L’entusiasmo di Cavill: “Sogno Warhammer in live action da 30 anni”

Da sempre un grandissimo appassionato del wargame fantascientifico di Games Workshop, l’attore è parso estasiato dalla prospettiva di recitare in una delle ambientazioni a lui più care: “Per trent’anni ho sognato di vedere l’universo di Warhammer in live action. Adesso, dopo 22 anni di esperienza in quest’industria, sento finalmente di avere le abilità e le conoscenze adatte a portare in vita un Universo Cinematografico di Warhammer”. Cavill ha promesso ai fan come lui quanta più aderenza possibile alla tetra atmosfera del franchise: “A tutti i fan di Warhammer lì fuori, vi prometto di rispettare questa IP che amiamo.

Prometto di portarvi qualcosa di familiare. E mi impegno a realizzare per voi qualcosa di fantastico che, per ora, non si è mai visto. Per l’Imperatore!“.