Isabel Bengochea, chi è l’ex moglie di Ezio Greggio: vita privata, carriera, età

Chi è Isabel Bengochea, ex moglie di Ezio Greggio. Madre dei due figli del comico, la modella spagnola è rimasta al suo fianco per vent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagna di vita del conduttore di Striscia la Notizia.

Chi è Isabel Bengochea, ex moglie di Ezio Greggio: vita privata e carriera

Nel corso della sua vita il noto comico Ezio Greggio, da decenni volto del tg satirico Striscia la Notizia, ha avuto molti amori importanti. Uno delle donne più significative della sua vita è stata Isabel Bengochea, modella spagnola ed ex moglie del conduttore. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate: Ezio ed Isabel sono stati insieme per ben vent’anni prima di prendere strade diverse nei primi anni Duemila. Tra i due non c’è cattivo sangue, come ha spiegato lo stesso Ezio Greggio in alcune interviste. Secondo il comico, infatti, dietro il divorzio non c’erano tradimenti o brutti episodi, ma una semplice mancanza di sentimento. Resosi conto di non provare più nulla l’uno per l’altra, i due han deciso di lasciarsi di comune accordo.

Vita privata, chi sono i figli?

Isabel Bengochea ed Ezio Greggio hanno avuto due figli insieme: Giacomo Greggio, nato nel 1991, e Gabriele Greggio, nato nel 1995. Cresciuti entrambi all’estero, oggi vivono a Londra e si sono costruiti una carriera in settori molto diversi. Giacomo ha 32 anni ed ha ottenuto molto successo in ambito finanziario, lavorando per società come la BlueBay Asset Management e la Barings. Gabriele ne ha invece 28 e si è fatto strada in Inghilterra come attore. Tra le sue pellicole più note ricordiamo Il talento del calabrone, Christmas Thieves, Vice Advocates, It’s not just cricket e Sunrise Road.