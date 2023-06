Papa Francesco, ultime notizie dopo l’operazione: come ha trascorso la notte e quali sono le sue condizioni

Papa Francesco ultime notizie: dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni dopo l'operazione. Ecco come ha trascorso l'ultima notte.

Papa Francesco ultime notizie: è sotto osservazione dopo l’intervento e dovrà rimanere alcuni giorni ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. La Sala Stampa del Vaticano ha dato degli aggiornamenti dopo l’ultima notte trascorsa in reparto dal Pontefice. Tanti i messaggi ricevuti.

Papa Francesco, ultime notizie dopo l’operazione

Papa Francesco è stato operato all’ospedale Gemelli di Roma. Il pontefice è stato “sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”.

Il Pontefice dovrà rimanere diversi giorni ricoverato in ospedale dopo l’intervento, come hanno specificato anche i medici che lo hanno operato. “I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare”, riferiva lo staff medico in un comunicato diffuso in serata.

Come ha trascorso la notte e quali sono le sue condizioni

“Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata di riposo”, ha comunicato questa ieri sera il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice “informa che si è alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare”. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, Solennità del Corpus Domini, il Papa “ha ricevuto l’Eucarestia”.

