Giancarlo Turri, chi è il parrucchiere di Raffaella Carrà: vita privata, carriera

Chi è Giancarlo Turri, parrucchiere di Raffaella Carrà. Scopriamo qualche informazione in più sull’hair stylist di fiducia dell’ex star della tv italiana scomparsa nel 2021, spesso ospite in tv insieme al truccatore Vasco Stolzi.

Chi è Giancarlo Turri, vita privata e carriera del parrucchiere di Raffaella Carrà

Giancarlo Turri è un nome senz’altro noto ai più grandi fan di Raffaella Carrà, conduttrice e showgirl simbolo della tv italiana morta a causa di un tumore ai polmoni nel 2021. Turri era infatti il parrucchiere dell’iconica soubrette e, insieme al truccatore Vasco Stolzi, componeva il duo di fiducia a cui si affidava la conduttrice prima dei suoi spettacoli. Ospite nello speciale del TG1 Carramba, che Carrà, dedicato alla memoria della Regina della TV, l’hair stylist si è detto fiero di aver lavorato insieme a lei: “Ricordo la prima volta che le ho fatto i capelli. A me tremavano le mani. Perché ho detto “Mamma mia, sto facendo la donna più amata dagli italiani. La numero uno in Italia, in Europa”. Lei in Spagna era famosissima. Quando siamo stati a Mosca ci mancava solo che mettevano un tappeto per terra dove passavamo”.

L’affetto della conduttrice: “Mi portava il pesce dall’Argentario”

Nello speciale Turri ha condiviso alcuni aneddoti del suo passato con Raffaella Carrà, ricordando con affetto la sua generosità e premura nei suoi confronti. “Io mi ricordo un anno, mi ha telefonato: “Vieni in portineria perché c’è qualcosa per te. Ti ho lasciato una cosa per le feste di Natale”.” -racconta Turri- “Vado in portineria e che cosa c’era? C’era una cassetta del pesce che aveva portato dall’Argentario. Ci rendiamo conto? Questa donna che, con tutti i suoi impegni e le sue cose, andava a pensare di portare dall’Argentario a Roma una cassetta di polistirolo il pesce per il suo parrucchiere! Affinché noi il giorno di Natale potevamo dire: “Questo è il pesce di Raffaella, grazie Raffaella!””.