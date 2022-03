The Witcher 4 sarà un’esclusiva Epic? La risposta di CD Project

The Witcher 4 sarà un’esclusiva Epic Games Store? La software house polacca CD Project ha appena annunciato il quarto capitolo della fortunata saga videoludica dedicata al cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Secondo alcune voci di corridoio, lo store della Epic Games potrebbe distribuire il gioco in esclusiva sul mercato PC. Quanto c’è di vero?

Arriva The Witcher 4: sarà un’esclusiva della Epic Games?

Il 21 Marzo 2022, è arrivato l’annuncio ufficiale di CD Project: The Witcher 4 si farà.

La software house polacca ha annunciato lo sviluppo di un nuovo titolo dell’acclamata saga di videogiochi ambientata nell’universo fantasy dell’omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski. Il quarto capitolo dovrebbe dare inizio ad una nuova trilogia, anche se non sono stati ancora condivise informazioni sulla storia e i protagonisti. È possibile che i giocatori tornino a vestire i panni di Geralt di Rivia, brizzolato cacciatore di mostri protagonista anche di una serie tv su Netflix.

L’entusiasmo dei fan per il nuovo gioco è stato però turbato da una serie di voci di corridoio. Secondo alcune indiscrezioni, The Witcher 4 potrebbe essere distribuito nel mercato PC in esclusiva dall’Epic Games Store. CD Project ha una lunga storia di proficua collaborazione con la casa di sviluppo e distribuzione americana. Quanto c’è di vero in queste indiscrezioni?

La risposta di CD Project: “Nessun piano”

Lo studio di sviluppo polacco ha subito risposto alle dicerie, smentendole in modo categorico.

L’intervento dei social di CD Project ha voluto stroncare sul nascere tutti i pettegolezzi: “Non stiamo pianificando di rendere il gioco un’esclusiva di un singolo rivenditore”. The Witcher 4 sarà quindi distribuito normalmente in tutti gli store online come Steam e GOG.

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

La collaborazione tra CD Project ed Epic Games dovrebbe limitarsi all’accordo pluriennale per l’utilizzo del motore grafico Unreal Engine 5, sviluppato dalla casa americana. Pawel Zawodni, CTO della casa di sviluppo polacca, ha dichiarato: “Uno degli aspetti centrali della nostra trasformazione interna consiste in un maggiore focus sulla tecnologia, e la nostra cooperazione con Epic Games si basa su questo principio”.