Antonino Spadaccino, chi è il cantante: Amici, Tale e Quale Show, vita privata

Chi è Antonino Spadaccino, carriera e vita privata del vincitore di Amici 2004

Nato a Foggia il 9 marzo 1983, Antonino Spadaccino ha 39 anni ed è un noto cantante italiano, ben ricordato dagli appassionati di Amici. L’artista divenne infatti famoso trionfando durante l’edizione 2004 del talent show di Maria De Filippi.

La sua vittoria ad Amici arriva dopo anni di gavetta artistica, durante i quali impara a cantare da autodidatta e partecipa per ben tre volte ai provini del programma. Forte della fama televisiva acquisita, pubblica il suo primo singolo Ce la farò che si rivela un successo commerciale, un disco d’oro da 15mila copie vendute. Nel corso della sua carriera pubblica quattro album: Antonino, Nero indelebile, Libera quest’anima e l’ultimo, nel 2016, Nottetempo.

Nonostante alcuni alti e bassi a livello commerciale, Antonino Spadaccino colleziona molte apparizioni televisive in carriera. Nel 2012 torna nella scuola di talenti di Amici, nella categoria Big, arrivando al sesto posto in classifica. Affianca inoltre Emma Marrone nella prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition, nel 2016, conquistando la vittoria. Nel 2018 approda nel Regno Unito e partecipa ad X-Factor UK. Le sue esibizioni emozionano sia il pubblico inglese, che gli dedica una standing ovation, che i quattro giudici, compreso il severissimo Simon Cowell.

Sebbene Antonino non riesca a raggiungere gli Home Visit, la sua partecipazione al talent gli vale una discreta fama anche all’estero. Nel 2022 torna sulla tv italiana come concorrente al Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Nel 2016 Antonino Spadaccino ha fatto apertamente coming out, dichiarandosi omosessuale. Ne ha parlato anche durante la presentazione del suo album Nottetempo, in cui ha mostrato il suo supporto alle unioni civili: “Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi”. Al momento non è noto se sia ancora fidanzato o se sia tornato single. Il suo profilo Instagram è molto attivo e conta oltre 106mila follower, ma si concentra soprattutto sulla sua vita professionale.