Emilia Romagna, allerta rossa annunciata anche per il 24 maggio: il Governo ha approvato gli aiuti da 2 miliardi

Emilia Romagna, allerta meteo è stata annunciata ancora una volta. Il maltempo continua ad abbattersi sulle zone colpite nelle ultime settimane. Intanto, il Governo ha annunciato importanti aiuti economici per la popolazione.

Emilia Romagna, allerta rossa annunciata anche per il 24 maggio

La Regione dell’Emilia Romagna ha dichiarato allerta meteo ancora una volta. “Dal pomeriggio del 24 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati, che potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, critici per le zone ancora interessate da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti. Permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione saranno possibili condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Potranno inoltre verificarsi ruscellamenti, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, in caso di piogge di forte intensità. Permane inoltre la possibilità di evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi nelle aree bolognesi e della Romagna”.

Il Governo ha approvato gli aiuti da 2 miliardi

Il Governo Meloni ha approvato il decreto legge con le misure per l’emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche. Dovrebbero essere stanziati in tutto circa 2 miliardi. “È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tavolo con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della Regione.

“Ringrazio il Cdm per velocità e lo sforzo”, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlando con Giorgia Meloni dopo il consiglio dei ministri. “Nella velocità e nell’efficacia nel dare una risposta a cittadini e imprese ci sarà la possibilità di essere capiti. C’è chi ha perso tutto o quasi”. “Grazie alla premier per essere venuta nella nostra terra ferita e così ai ministri e ai sottosegretari. Abbiamo portato il sistema delle imprese, i professionisti e i sindacati. È un modo di lavorare che abbiamo già sperimentato e che è stato utilissimo per affrontare l’emergenza e la ricostruzione. C’è chi ha perso tutto e chi quasi tutto”. “Solo i danni alle strade sono di un miliardo”, ha aggiunto.

“Prevediamo alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti necessari. Ci sono alcune proposte formulate dal ministero dell’Economia come la vendita dei mezzi confiscati dall’agenzia delle Dogane. Abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto interamente dedicate all’emergenza”, ha detto Meloni.

