“Peace and Love”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, uscirà ufficialmente domandi ma il video è già online. Ultimo estratto da “Volevamo Solo Essere Felici”, è una canzone che canta la speranza di pace tra un prosecco, un caffè e una partita a carte.

“Peace & Love” di Francesco Gabbani: online il video del singolo

Scritto con uno dei componenti dei pinguini tattici nucleari Riccardo Zanotti, il brano di Francesco Gabbani è stato scritto prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, ma nonostante questo è più attuale che mai.

Il brano, dichiaratamente pacifista,

“riscrive” il concetto del porgere l’altra guancia, ripreso in modo laico e calato nel contesto americano della lotta tra i nativi d’America e i conquistatori. Non poteva però mancare, anche in questo brano di Gabbani, una profonda riflessione sui comportamenti contemporanei che a volte tendono ad escludere ciò che è diverso. Ecco quindi che il porgere l’altra guancia potrebbe tornare ad essere un comportamento a cui ambire ogni giorno. Vengono così rivalutate caratteristiche ritenute solitamente delle debolezze come la timidezza, la sensibilità e la compassione, considerandole come punti di forza per chi vuole provare a vivere in un mondo migliore andando al di là di quelli che sono i pregiudizi.

Il video