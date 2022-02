Chiara Noschese: età, figli, compagno, rapporto con Nancy Brilli della regista

Chiara Noschese è un'attrice milanese che ha avuto esperienze recitative in teatro, in televisione ma anche al cinema.

Chiara Noschese è un’attrice milanese, figlia d’arte del famoso imitatore Alighiero Noschese. Una carriera divisa tra il teatro, televisione e cinema. Negli ultimi giorni è impegnano con un lavoro teatrale.

Chiara Noschese: età

Chiara Noschese nasce a Milano il 24 settembre 1968, sotto il segno della Bilancia. Ha 53 anni ed è figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese. Dopo il diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche, diretto da Gigi Proietti, lavora presto come attrice comica ma anche drammatica.

La sua carriera si è sviluppata in tre mondi della recitazione: al cinema in L’albero delle pere, Questione di cuore, Condominio, Le donne non vogliono più, Bruno aspetta in macchina, Io no spik inglish. In televisione, Chiara Noschese ha preso parte alle seguenti fiction: Dio vede e provvede, Linda e il brigadiere, Ciao Week-end, Club ’92, Dove osano le quaglie e Le barzellette. Al teatro infine con Aggiungi un posto a tavola, Alleluja brava gente, Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli, Le notti di Calabria e Il pianeta proibito.

Chiara Noschese: figli e compagno

L’attrice milanese è sempre stata molto riservata rispetto alla sua vita privata e sentimentale. Non si sa se è sposata e nemmeno se ha figli. Però in una lunga intervista rilasciata per il giornaleoff.it aveva ammesso di avere un compagno con cui stava benissimo ma di cui non aveva rivelato l’identità.

Rapporto con Nancy Brilli

Attualmente, è in scena al teatro San Rocco di Seregno insieme all’attrice romana Nancy Brilli con Manola, uno spettacolo scritto da Margaret Mazzantini con la regia di Leo Muscato