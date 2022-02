Nancy Brilli, oggi: ex marito, compagno, figli, covid e film dell’attrice

Nancy Brilli è un’attrice romana con una grossa esperienza in televisione, al cinema ma anche al teatro. In queste settimane è impegnata con il suo ultimo lavoro teatrale. Una vita sentimentale sempre movimentata e ricca la sua.

Nancy Brilli, oggi

Nancy Brilli, nata a Roma il 10 aprile del 1964, è un’attrice italiana di successo. Il suo nome completo è Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, orfana di madre a 10 anni, ha conosciuto ai tempi della scuola Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri.

Entrando in contatto con il padre ha esordito nel cinema: nel 1984 ha preso parte al film Claretta, l’anno dopo alla miniserie Naso di cane. Nel 1990 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista e il Nastro d’argento per Piccoli equivoci.

La sua carriera è nata e si è sviluppata nel cinema ma non solo. Nancy Brilli ha dato spazio nella sua carriera anche al teatro, infatti il suo ultimo lavoro è Manola, uno spettacolo scritto da Margaret Mazzantini con la regia di Leo Muscato

Nancy Brilli: ex marito e figlio

La vita sentimentale dell’attrice è ricca di uomini e relazioni. Dal 1987 al 1990 è stata sposata con Massimo Ghini; dal 1991 al 1994 è stata legata a Ivano Fossati; dal 1997 al 2002 ha avuto una relazione con Luca Manfredi dal quale ha avuto un figlio, Francesco.

Tra tutte queste l’attrice però ricorda particolarmente una lunga e profonda relazione con Roy De Vita, specialista in chirurgia plastica: “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia con Roy De Vita: era il mio progetto famiglia e ci avevo messo tutta me stessa.”

Nancy Brilli: compagno

L’attrice romana attualmente è fidanzata dal 2017 con l’imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize Pupi D’Angieri. Ex braccio destro di Arafat, D’Angieri secondo Forbes è tra i seicento uomini più ricchi del mondo.

Covid e malattia

L’attrice romana è risultata positiva al Covid 19. A gennaio, in una serie di Instagram Stories, aveva scritto: “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid.

Basta”; “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”. E ancora, in seguito aveva scritto in un post di essere “Ancora positiva. Altri 6 gg di isolamento. Niente tosse, saturazione ok, niente febbre. Solo tanto stanca. Beh, la cura e il vaccino stanno lavorando… mi riposo. Mi aspettate?”.

In passato, invece, aveva affermato di essere affetta da endometriosi. Inoltre ha avuto otto interventi, operazioni per il tumore alle ovaie che le ha creato diversi problemi nella vita, una malattia che poi ha superato.

Film dell’attrice

Tra il film passati e recenti che più si ricordano dell’attrice sono diversi. Si inizia sicuramente con Compagni di Scuola di Carlo Verdone (1989), Il presente prossimo venturo (1990), Ninà (1993-1994), Manola (1995-1997).

Nel 2000 è la protagonista, insieme a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio, della fiction Il bello delle donne, nel ruolo di Vicky Melzi e, sempre nello stesso anno, presta la voce alla gallina Gaia nel film d’animazione Galline in fuga.

Nel 2007 è stata protagonista delle fiction Donne sbagliate e Caterina e le sue figlie 2. Nel 2007, partecipa al film Natale in crociera, nel 2008 a Un’estate al mare e nel 2009 al film corale Ex. Nel 2010, prende parte alla produzione La vita è una cosa meravigliosa e al film Maschi contro femmine, ma anche il cinepanettone A Natale mi sposo. Nel 2011, compare nel film Femmine contro maschi.