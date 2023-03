Brendan Fraser quasi morto soffocato sul set de La Mummia: cosa è successo?

Brendan Fraser ricorda un incidente sul set de La Mummia: “Sono quasi morto soffocato”. L’attore, nominato agli Oscar con The Whale, racconta una brutta esperienza durante le riprese del film cult del 1999: “È successa la stessa cosa a Mel Gibson“.

Brendan Fraser quasi morto sul set de La Mummia, cosa è successo?

Grazie alla nomination al Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista in The Whale, il celebre attore Brendan Fraser è tornato sotto la luce dei riflettori. Il suo periodo di maggior fama risale senz’altro alla fine degli anni Novanta, quando è il protagonista della serie di film cult de La Mummia, nel ruolo dell’avventuriero Rick O’Connell. In una recente intervista al talk show The Kelly Clarkson Show, Fraser ha svelato alcuni dettagli sorprendenti circa la sua esperienza sul set della trilogia. L’attore ha infatti raccontato di essere quasi morto durante le riprese del primo film. Fraser ha corso il rischio di finire “accidentalmente soffocato” in una scena in cui il suo personaggio veniva impiccato.

Il racconto dell’attore: “Il regista mi aveva chiesto di essere più convincente”

Fraser ha raccontato più nel dettaglio la sua traumatica esperienza: “Stavo in punta di piedi in questo modo con la corda e potevi arrivare solo fino a un certo punto”. L’incidente nasce da una richiesta del regista Stephen Sommers: “Ehi, non sembra davvero che tu stia soffocando. Puoi essere più convincente?”. Fraser e la troupe si preparano a girare nuovamente la scena. È a quel punto che la situazione gli sfugge di mano: “La macchina da presa ha girato intorno e io sono salito sulle punte dei piedi. Il ragazzo che teneva la corda sopra di me l’ha tirata un po’ più in alto e io sono rimasto bloccato sulle punte. Non avevo altro posto dove andare se non giù.

“Quindi lui tirava e io scendevo.” –continua l’attore- “L’ultima cosa che ricordo è che il mio gomito era nel mio orecchio, il mondo era di traverso e c’era della ghiaia tra i miei denti“. È il coordinatore degli stuntman a salvargli la vita, che poi ha provato a tirarlo su di morale: “Congratulazioni, sei entrato nel club. La stessa cosa è successa a Mel Gibson sul set di Braveheart”.