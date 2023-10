Sofia Cagnetti, chi è la “pesantona” di Amici 23: vita privata, età, Instagram

Chi è Sofia Cagnetti, ballerina marchigiana tra i concorrenti di Amici 23. Giovanissima appassionata di danza, si è definita “pesantona” durante la sua audizione per il talent di Maria De Filippi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sofia Cagnetti di Amici 23, vita privata e carriera

Nata ad Ancona il 6 gennaio 2006, Sofia Cagnetti ha 17 anni ed è una dei nuovi concorrenti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Aspirante ballerina marchigiana, il talent show di Canale 5 è la sua prima esperienza televisiva. Cagnetti studia danza nella sua città natale da diversi anni. È iscritta alla Urban Studios di Ancona, dove ha studiato e si è allenata senza sosta sotto la guida della coreografa Daniela Cipollone. Durante la sua presentazione per l’audizione di Amici 23, Sofia ha parlato un po’ di se raccontando quanto sia “pesante” stare dentro la sua testa: “Sono un po’ pesantona, vado d’accordo con il segno dei Gemelli, in genere con tutti i segni d’aria, e anche con il Sagittario e i Pesci”. In questa intervista è parsa molto determinata: ha affermato di esser sempre in grado di raggiungere i suoi obiettivi e di non temere nessuno degli altri studenti.

Vita privata e social network

Le informazioni circa la famiglia e la vita privata di Sofia Cagnetti sono ancora molto limitate. Non si hanno notizie circa potenziali fidanzati e flirt per la ballerina, che si presume essere ancora single. Nel suo profilo Instagram, che ad oggi ha oltre 11mila follower, Cagnetti mostra tutta la sua dedizione alla danza, con decine di foto e video che la mostrano intenta ad allenarsi e a ballare.