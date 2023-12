Deborah Nadoolman, chi è la moglie di John Landis: vita privata, carriera, età

Chi è Deborah Nadoolman, moglie di John Landis. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del regista di Una poltrona per due. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Deborah Nadoolman, moglie di John Landis: vita privata, carriera

Nata il 26 maggio 1952, Deborah Nadoolman ha 71 anni ed è la moglie di John Landis, celebre regista americano autore di commedie cult come Una poltrona per due e Il principe cerca moglie. Come suo marito, anche Deborah si è costruita una carriera di grande successo nel mondo del cinema, diventando una delle costumiste più apprezzate del settore. Ha studiato all’UCLA, l’Università della California di Los Angeles, e si è perfezionata al Royal College of Art di Londra. Nadoolman ha lavorato soprattutto nel cinema, creando i costumi per molte pellicole importanti come Indiana Jones – I predatori dell’arca perduta, ma anche alcune commedie del marito come Animal House e The Blues Brothers. È suo l’iconico design del celebre archeologo di Steven Spielberg e si deve a lei anche l’iconica giacca rossa indossata da Michael Jackson nel videoclip di Thriller. Nel 1989 ha ricevuto una candidatura all’Oscar per i migliori costumi per il suo lavoro ne Il principe cerca moglie.

In una recente intervista concessa a Madmass Magazine in occasione del festival cinematografico bolognese Il Cinema Ritrovato, Deborah Nadoolman ha ammesso di rispettare moltissimo la scuola dei costumisti italiani: “Onestamente, c’è qualcosa di ironico e quasi ridicolo nel venire a Bologna e parlare di costumi cinematografici. Tutti i mei colleghi penso siano consapevoli che l’Italia sia la casa del costume design. Danilo Donati, Pietro Tosi, Milena Canonero sono amici, mentori, conosco il loro lavoro e sono stata profondamente influenzata da loro. Hanno portato lo standard dei costumi a un livello così alto che non possiamo far altro che tentare di avvicinarci. Ricordo ancora l’immagine di Giulietta Masina in Giulietta degli spiriti, con indosso i costumi di Piero Gherardi. Fantastico! Credo proprio che i costumi siano il fil rouge che unisce tutti i film del cinema italiano ed è parte integrante della cultura italiana”.

Vita privata, il matrimonio con il regista e i figli

John Landis e Deborah Nadoolman sono sposati da oltre quarant’anni. Marito e moglie dal 1980, hanno cresciuto insieme due figli, Rachel e Max Landis. Rachel ha 41 anni e si è costruita una vita lontana da riflettori e telecamere, diventando un’insegnante. Max ha 38 anni e ha invece deciso di seguire le orme dei genitori e farsi strada nel cinema come regista e sceneggiatore. È noto soprattutto per aver scritto il mockumentary fantascientifico Chronicle nel 2012.