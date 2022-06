Isola dei Famosi, le frecciate di Soleil Sorge: “Tavassi rosica, Carmen è finta”

Soleil Sorge si prepara a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2022, lanciando frecciate agli altri naufraghi: cosa ha detto l’ex concorrente del GF? La showgirl italo-americana ha parole al veleno per gli altri concorrenti: “Quanti inutili! Tavassi rosica, Carmen è finta”.

Isola dei Famosi, cosa ha detto Soleil Sorge sui naufraghi

Dopo il successo al Grande Fratello Vip 6 e il suo ruolo da giurata a La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge si prepara a partecipare ad un altro reality.

La showgirl e influencer nata a Los Angeles si prepara infatti a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2022, forte della sua esperienza da naufraga nel 2019, quando si classificò al sesto posto. Assieme a lei, farà il suo ingresso nello show anche un’altra veterana, l’attrice romana Vera Gemma, indomabile durante la quindicesima edizione del programma. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la loro sarà una presenza fissa o un’ospitata temporanea.

Ancor prima di arrivare in Honduras, tuttavia, le due Piratesse son state coinvolte in un gioco della produzione, in cui han dovuto dire la loro sugli altri concorrenti in gara. Soleil e Vera non si sono risparmiate e hanno coperto di critiche alcuni naufraghi. Per le due il più “rosicone” è Edoardo Tavassi, come spiega la showgirl italo-americana: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje, bro!”. Soleil ne ha anche per Carmen Di Pietro, accusata di essere doppiogiochista: “Finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!”.

Soleil: “I più inutili sull’Isola? Tanti, ecco chi sono”

La produzione dell’Isola ha chiesto inoltre alle Piratesse quali sono i naufraghi che ritengono più “inutili“. Secondo Soleil la lista è lunga: “Uff, quanti! Nick Luciani, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo… Chi più ne ha più ne metta!”. L’ex concorrente del GF si è però espressa positivamente su Nicola Vaporidis, che considera il naufrago più onesto. Per quanto riguarda invece la “lingua più avvelenata” le Piratesse sono state franche: “Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi”.