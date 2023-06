Papa Francesco dimesso dal Gemelli: le parole del chirurgo. La prima reazione del Pontefice: “Sono ancora vivo”

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo 10 giorni dall’operazione e dal ricovero. Sono arrivate anche le prime parole del Pontefice dopo le dimissioni attraverso il chirurgo che l’ha operato.

Papa Francesco dimesso dal Gemelli: le parole del chirurgo

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo dieci giorni l’operazione e il ricovero. Il chirurgo che l’ha operato, Sergio Alfieri, ha spiegato ai giornalisti che “il Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro“.

Il pontefice è stato “sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”.

La prima reazione del Pontefice: “Sono ancora vivo”

Tramite sempre le parole del chirurgo Alfieri, il Pontefice “ha confermato tutti i viaggi, li potrà affrontare meglio perché non ha più i disagi che aveva prima. Sarà un Papa più forte“. Infine, Alfieri svela cosa gli abbia detto il Papa prima delle dimissioni: “Grazie”, “Pregate per me” e “Sono ancora vivo”, poi “ha voluto ringraziare tutti quanti, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote, è stato un momento molto toccante”.

