Madonna in terapia intensiva: come sta la cantante. La paura della famiglia: “Abbiamo temuto di perderla”

Madonna è stata ricoverata in ospedale finendo in terapia intensiva. La famiglia ha aggiornata sulle condizioni di salute della cantante.

Madonna è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione. Sia la famiglia sia l’agente della cantante hanno aggiornato sulle condizioni di salute confermando anche il pericolo corso e la tanta paura.

Madonna in terapia intensiva: come sta la cantante

Madonna è stata ricoverata in ospedale finendo in terapia intensiva. Secondo le ultime news, oggi Madonna è ancora ricoverata ma è “fuori pericolo”. “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha condotta a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”, ha scritto su Instagram Guy Oseary, agente di Madonna nelle scorse ore confermando la news del malore e la degenza che ormai si era diffusa a macchia d’olio. “Le sue condizioni stanno migliorando, ma è ancora sotto le cure dei medici. La prospettiva è quella di una completa guarigione”, ha continuato confortando i fan sulla sua salute.

“Questa situazione impone una pausa a tutti gli impegni, tour compreso. Condivideremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili, comprese la nuova data di inizio del tour e la riprogrammazione di tutti gli appuntamenti in calendario”, ha concluso Oseary.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guy Oseary (@guyoseary)

La paura della famiglia: “Abbiamo temuto di perderla”

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, un parente della cantante avrebbe detto che si è temuto morisse. “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva quale direzione avrebbe preso la situazione – ha detto il parente – e la sua famiglia si stava preparando al peggio”. Proprio per questo la situazione è stata tenuta segreta fin da sabato scorso: “Tutti pensavano che avremmo potuto perderla”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Quanto è accaduto è servito a ricordarle che doveva prendersi cura di se stessa – ha detto il parente che ha parlato al tabloid inglese -. Questo l’ha davvero svegliata. Non ha vissuto una vita sana come avrebbe dovuto per la sua età e negli ultimi due mesi si è consumata. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è più. Crede anche di essere invincibile”.