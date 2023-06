La noia, l’ultimo singolo dei Santi Francesi: testo e video

Vincitori della 16esima edizione di X Factor Italia, i Santi Francesi si presentano con un nuovo singolo, dal titolo La noia. Lanciato su YouTube da poche ore, la canzone vuole avvicinare nuovi ascoltatori, con l’obiettivo di consacrarsi e farsi conoscere ancora di più.

Di seguito testo e video.

La noia, il testo dell’ultimo singolo dei Santi Francesi

Verso la fine del mese di Giugno anche il duo di X Factor si unisce alla lista di autori con un nuovo singolo, che prende il titolo La noia. Per questo Alessandro De Santis e Mario Farnese si fanno conoscere sotto un altro aspetto.

La canzone vuole infatti dare un’accezione positiva alla “noia”, spesso percepita in maniera negativa. Molte volte fa paura, ma serve a farci vivere esperienze intense. Un bel messaggio, che potrebbe trasmettere forza a chi alcune volte si sente solo.

Di seguito il testo del brano:

Abbracciarsi

con il vento caldo sui denti

e scoprirsi

spaventarci

e peggiorare l’umore e poi mancarci

siamo tristi in un mare di vizi

Questa è tutta la noia che ho

questo è frutto del nostro silenzio

non c’è tempo, salgo in macchina e spero sia presto

tanto poi non dormirò-o-o-o-o

io non ci penserò-o-o-o-o

quando il vuoto si fa grande vorrei scappare

noi respiriamo male, male, male

Aspettarsi nel letto e come bambini stupirsi

e poi lasciarsi per restare da soli e poi mancarci

ma tu lo sai cos’è che sento dentro

di mancare all’aria tutto il resto

ti prego non dormire è ancora presto

Questa è tutta la noia che ho

questo è frutto del nostro silenzio

non c’è tempo, salgo in macchina e spero sia presto

tanto poi non dormirò-o-o-o-o

io non ci penserò-o-o-o-o

quando il vuoto si fa grande vorrei scappare

noi respiriamo male, male, male

Abbracciarsi, spaventarci e poi lasciarsi

per restare da soli e poi mancarci

e poi mancarci

Il video della canzone