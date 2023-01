Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 9 al 15 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 9 al 15 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Anno nuovo, vita nuova per gli appassionati di astrologia, che si preparano ad affrontare il 2023.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserverà il nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 9 al 15 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Si apre una settimana molto tranquilla per i nati nell’Ariete. Siete pieni di energia e voglia di fare e non vedete l’ora di sfruttarle al meglio nel weekend. Non è il momento per l’esitazione, ci sono scelte importanti di fronte a voi. Perseguite con determinazione i vostri obiettivi, che siano lavorativi o sentimentali. Gli astri vi favoriscono in amore, provate ad osare un po’ di più.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

La solida routine dei nati nel Toro potrebbe essere stravolta a breve. Di solito siete restii al cambiamento, ma in questo periodo sentite il bisogno di ricostruirvi da zero. Potrebbe essere solo voglia di provare sensazioni nuove o di dare un po’ di brio alla monotonia, ma anche sintomo di una necessità di un cambio molto più radicale. Non abbiate paura di fare quel passo in più.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Tanti dubbi nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli. Quella vocina in testa che contesta ogni vostra decisione non sembra voler smettere di assillarvi. L’incertezza aleggia su ogni parte della vostra vita, complici diverse difficoltà sia in amore che in ufficio. Prendete questo periodo come un vero e proprio esame. Scacciate l’indecisione mettendovi alla prova e difendendo le vostre posizioni.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Una settimana in scacco per i nati nel Cancro. I tentennamenti di una terza persona, che sia un capo, un parente o un partner, vi rendono impossibile fare il prossimo passo. Con il nuovo anno sentite che la vostra posizione è più instabile di quanto desideriate. Ciononostante, vi sentite carichi a mille e pronti ad affrontare ogni sfida necessaria per rimettervi in carreggiata.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

I nati nel Leone sono pronti a dare spettacolo. Non c’è cosa che amiate di più che avere un palcoscenico dove mostrarvi in tutta la vostra gloria. Nei prossimi giorni avrete molte occasioni per mettervi in mostra e trovare consensi tra amici, colleghi ma anche nuovi conoscenti, che potrebbero portarvi fortune inaspettate. Rinnovatevi, cercate di togliervi qualche peso di troppo.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Molti mugugni in questa seconda settimana di gennaio per i nati nella Vergine.

Tante discussioni e malumori nelle vostre relazioni, sia sentimentali che non. Qualcosa si è incrinato, anche se non riuscite a capire cosa. Il nervosismo alle stelle vi impedisce di valutare la situazione con oggettività. Non lasciatevi prendere dallo sconforto, ogni rapporto ha i suoi momenti no.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

I nati nella Bilancia avranno di che ribollire nei prossimi giorni. Tanti scontri e scambi di opinioni fin troppo decisi in questa settimana, sia con parenti che con colleghi. Siete nervosi e pronti a scattare al minimo disaccordo. Siete turbati da qualcosa, sebbene non siate pronti ad ammetterlo. Fin che non lo sarete, cercate di non esagerare. Rischiate di allontanarvi troppo da chi vi è vicino.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Giorni di comfort e relax in arrivo per i nati nello Scorpione. Soprattutto chi è in pausa dall’ufficio avrà modo di ritrovare se stesso e di rigenerare il suo rapporto con il partner e la famiglia. Anche se avete poco tempo, dedicatelo a coltivare le vostre emozioni e il vostro rapporto con chi vi è più caro. Non cadete nella noia, però. Provate qualcosa di nuovo e intrigante.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Momenti di vulnerabilità in questi giorni per i nati nel Sagittario. Avete tanta passione da dare e pochissime valvole di sfogo, forse per la paura di svelarsi del tutto a chi vi circonda. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, cercate di aprirvi il più possibile con una persona a cui tenete. Prendetevi del tempo per guardarvi dentro e prepararvi al futuro: che cos’è che desiderate davvero?

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Un cielo confusionario e tempestoso aleggia sui nati nel Capricorno. La vostra agitazione è palpabile e non vi fate alcun problema a sfogarla sugli altri. I tanti dubbi sia in privato che in ufficio non vi danno tregua: state davvero facendo la cosa giusta? Non riuscirete a risolvere la situazione discutendo con chiunque: siate chiari e sinceri, non state sulla difensiva. Abbiate il coraggio di guardare al vero stato delle cose.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

Si apre un periodo di analisi e riflessione per i nati nell’Acquario. Fate il punto della vostra situazione amorosa e lavorativa senza perdervi in un bicchier d’acqua: pensate all’essenziale. Valutate se il percorso che avete scelto di seguire è davvero quello giusto. Gli astri sono dalla vostra, soprattutto in amore: ritagliatevi più tempo per coltivare i sentimenti, o per crearne di nuovi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 gennaio

È tempo di scelte per i nati nei Pesci. Avete un piede in due scarpe e non è più una situazione sostenibile. Prendetevi del tempo per valutare la situazione, ma non aspettate troppo: prendete posizione entro febbraio o potreste pentirvene. La tendenza a tenervi tutto dentro, emozioni negative comprese, non vi aiuta. Evitate di logorarvi ed incattivirvi, cercate di parlare di più di ciò che provate.