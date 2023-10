Splendida Cornice: anticipazioni e ospiti della puntata del 26 ottobre

Splendida Cornice arriva con un'altra puntata e nuovi ospiti che andranno ad arricchire la serata su Rai3 in prima serata.

Splendida Cornice: anticipazioni

Su Rai3 in prima serata arriva la quarta puntata di Splendida Cornice, il nuovo programma condotta da Geppi Cucciari. Si tratta di un format che mette insieme divertimento ma allo stesso tempo anche la cultura. Le puntata possono essere seguite anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. In ogni puntata è previsto “un pubblico selezionato farà domande a chi ne sa: i competenti, quattro cattedratici di provata professionalità costretti a barcamenarsi con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista, scrittrice e conoscitrice delle problematiche sentimentali, Ester Viola e Giovanni Di Iacovo, membro del Mensa, ovvero l’associazione che raggruppa il 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo”.

Gli ospiti della puntata del 26 ottobre

Gli ospiti della terza puntata sono Paolo Bonolis, Stefano Fresi, Giovanni Storti e Gaetano Curreri degli Stadio. Inoltre, direttamente dagli Stati Uniti, l’attore e musicista Lee Curreri, noto per l’interpretazione di Bruno Martelli nel film Saranno famosi, che insieme alla cantante e attrice Kaze, accompagnerà Geppi Cucciari nella nuova la sigla del programma, un omaggio sulle note di Fame. In studio ci saranno anche i ballerini del Teatro alla Scala Martina Arduino e Marco Agostino, che si esibiranno nel passo a due Statuesque del coreografo Marco Pelle.