Giacomo, Carolina, Tommaso, chi sono i figli di Marcella Bella: carriera, vita privata

Chi sono i figli di Marcella Bella: Giacomo, Carolina e Tommaso. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre cantante catanese, che ha deliziato gli italiani con brani cult come Montagne Verdi e Nessuno mai.

Chi sono i figli di Marcella Bella, tutto su Giacomo, Carolina e Tommaso

L’amata cantante siciliana Marcella Bella è sposata con suo marito, l’imprenditore milanese Mario Merello, dal 1989. Dal loro amore sono nati tre figli: il primogenito Giacomo, nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e Tommaso, nato nel 1992. Dopo la nascita di Carolina, Marcella Bella decise di allontanarsi temporaneamente dal mono dello spettacolo, per dedicare più tempo alla sua famiglia. La cantante ama i suoi tre figli alla follia e ha spesso parlato di loro nel corso di interviste televisive: “Io mi preoccupo per i miei figli e per i nipotini, perché io la mia vita bella e senza pensieri l’ho comunque vissuta”. Ma cosa sappiamo esattamente su di loro?

Carriera, vita privata e social: cosa sappiamo di loro?

Il primo figlio della cantante, Giacomo, ha 43 anni ed è probabilmente il più riservato dei tre. Non ha profili social e tende a tenersi lontano dai riflettori, per proteggere al meglio la propria privacy. A differenza dei suoi due fratelli, non appare spesso in foto su Instagram insieme alla madre. Dietro questo “mistero”, a quanto pare, c’è un problema di distanza. Giacomo Merello lavora infatti all’estero, come spiegato dalla cantante in un commento sul suo profilo: “Giacomo abita a Singapore!”. La secondogenita, Carolina ha 32 anni ed è una grande amante dei viaggi e dello sport. In passato si è trasferita a Milano, dove ha studiato allo IULM. Oggi vive a Ibiza ma torna spesso in Italia per riabbracciare i suoi familiari. Il “piccolo di casa” è Tommaso, 31 anni, e ha spesso accompagnato la madre nei salotti televisivi.