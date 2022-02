Gianni Morandi si è presentato sul palco dell'Ariston con la mano fasciata. Ma come mai? Cosa è successo al cantante?

Gianni Morandi è un cantante e musicista che ha venduto in carriera oltre 50 milioni di dischi nel mondo. Al Festival di Sanremo 2022, Gianni Morandi è entrato a cantare la sua canzone Apri tutte le porte con la mano fasciata. Come mai?

Perché Gianni Morandi ha la mano fasciata?

Gianni Morandi è entrato a cantare la sua canzone al Festival di Sanremo con una mano fasciata. Ma come mai? Il motivo è presto detto e risale ad un incidente che lo stesso Morandi ha avuto durante una situazione domestica.

Nel marzo 2021 è stato protagonista, infatti, di un incidente che ha rischiato di fargli perdere l’uso della mano destra in maniera definitva. Mentre bruciava sterpaglie nell’abitazione del bolognese, infatti, è scivolato, ha perso l’equilibrio ed è caduto sulle fiamme. Questo gli ha provocato ustioni anche abbastanza gravi su mani e gambe con il rischio concreto della perdita dell’uso della mano destra. È stato quindi trasportato e poi ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena e, successivamente, trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Gianni Morandi sui social

Gianni Morandi ha poi raccontato in più occasioni di questa sua disavventura, cercando di essere ironico anche sui social network di questa occasione. Ha parlato, infatti, di “Mano in riparazione” cercando di prendere con leggerezza questa sua riabilitazione dell’uso della mano destra in cui era impegnato. Ora il suo riscatto al Festival di Sanremo 2022 dove è tornato con la canzone “Apri tutte le porte”.